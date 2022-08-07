دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قائد منطقة جنوب قطاع غزة في حركة الجهاد الإسلامي، خالد منصور، الأحد، ونشر فيديو لعملية استهدافه في غارة جوية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "هذا هو خالد منصور، قائد المنطقة الجنوبية في الجهاد الإسلامي كان مسؤولا عن هجمات إرهابية عدة ضد المدنيين والجنود الإسرائيليين".

وأضاف الجيش الإسرائيلي قائلا: "تم استهدافه الليلة الماضية وقتله عبر مقاتلة لجيش الدفاع الإسرائيلي"، وختم: "سنواصل التصدي لأي تهديد لإسرائيل".

من جانبه، نشر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، مقطع الفيديو الذي قال إنه يُظهر استهداف منصور، وعلق عليه بالقول: "هكذا تم القضاء على القيادي البارز في الجهاد الإسلامي المدعو خالد منصور قائد منطقة جنوب القطاع في الجهاد والتي تعادل رتبته رتبة جنرال".

وتابع أدرعي قائلا: "كما يبدو تم القضاء بالعملية على ناشطيْن إرهابييْن بارزيْن أخرييْن وهما قائد لواء رفح والمدعو زياد المدلل عضو قيادة الجهاد"، على حد قوله.

يذكر أن منصور هو ثاني قائد في الجهاد الإسلامي تغتاله إسرائيل في التصعيد العسكري في قطاع غزة بعد قائد سرايا القدس، تيسير الجعبري، الذي اغتيل الجمعة.