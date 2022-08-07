الأردن يدين "انتهاكات إسرائيل" للمسجد الأقصى ويحملها مسؤولية التصعيد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعربت وزارة الخارجية الأردنية عن إدانتها لاستمرار ما وصفتها بـ"الانتهاكات الإسرائيلية" للمسجد الأقصى، مشيرة إلى أن إسرائيل سمحت لـ"متطرفين" وأحد أعضاء الكنيست بـ"اقتحام" المسجد تحت حماية الشرطة.

وأكدت الخارجية الأردنية في بيانها أنها تدين "استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك، وآخرها السماح للمتطرفين وأحد أعضاء الكنيست باقتحام المسجد، وانتهاك حرمته وبحماية من الشرطة الإسرائيلية، مُحذّرة من تبعات استمرار هذه الانتهاكات ومطالبة بوقفها فوراً."، حسب قولها.

قال الناطق باسم الوزارة، هيثم أبو الفول: "اقتحام المسجد الأقصى المبارك، والممارسات الاستفزازية بحقه عدوانٌ مدانٌ ومرفوض، وخرق فاضح للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، ومقدساتها"، حسب قوله.

وأضاف أبو الفول مشددًا على أن "المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القُدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس، وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه"، حسب قوله.

وحمل المسؤول الأردني إسرائيل مسؤولية "التصعيد الذي يجري الأحد، مطالباً إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف الفوري عن جميع الاعتداءات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك، واحترام حرمته"، مؤكدا على ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية"، حسب تعبيره.