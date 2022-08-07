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نشر الأحد ، 07 اغسطس / آب 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها لـ"اقتحام" مستوطنين إسرائيليين لباحات المسجد الأقصى واصفةً الأمر بـ"الخرق الخطير" للقانون الدولي.

وأدانت الرياض "اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، من قبل المستوطنين الإسرائيليين في خرقٍ خطير للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، ومقدساتها".

وأكدت الخارجية السعودية أن " الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات يفاقم التوتر ويدفع بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة"، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وطالبت الرياض المجتمع الدولي بـ"الاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وبذل الجهود كافة لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده"، وفقا لواس.