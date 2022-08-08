دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، في مؤتمر صحفي، بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، من أنه إذا لم تلتزم إسرائيل بشروط وقف إطلاق النار، فسوف "تستأنف الحركة القتال مرة أخرى".

وقال النخالة، في مؤتمر صحفي من العاصمة الإيرانية طهران، إن "الاحتلال هو من سعى بقوة للوصول إلى اتفاق على وقف إطلاق النار، ونحن مَن اشترط الإفراج عن بسام السعدي وخليل العواودة"، مضيفا: "إذا لم يلتزم العدو بشروطنا فسنعدّ أنّ الاتفاق لاغ، وسنستأنف القتال مرة أخرى".

وتطرق النخالة في المؤتمر الصحفي إلى موقف حركة حماس، مؤكدا على "وحدة قوة المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني"، وقال: "إننا والإخوة في حماس في تحالف مستمر وأيضا مع كافة قوى المقاومة، العدو لن يستطيع أن يفرق بين قوى المقاومة الفلسطينية".

وأضاف: "أطمئن كل الإخوة، رغم محاولة العدو التفرقة بين حماس والجهاد، ومحاولة وضع حماس في زاوية أنها عاقلة وحكيمة ولم تتدخل في المعركة، ومحاولة العدو أن يقول إذا تدخلت حماس نحن سنستهدفها، نعم هذا في وجه منه صحيح، صحيح بمعنى أن حماس لم تتدخل عسكريا في هذه المعركة".

وتابع بالقول: "لكن هذا لا يعني أن المقاومة يجب أن تكون في الميدان عسكريا، حاضنة المقاومة هو الشعب الفلسطيني، وحماس هي العمود الفقري لحاضنة المقاومة، لذلك عندما تحمل بندقية أو تكون ظهيرا وسندا للمقاومة أنت تكون تفعل الفعل نفسه، وما حدث إنجاز للشعب الفلسطيني والقوى الفلسطينية مجتمعة".