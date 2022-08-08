الأمم المتحدة: نعمل مع مصر على استعادة الهدوء إلى غزة

شاهد لحظة اعتراض القبة الحديدية لوابل صواريخ من غزة أطلقت نحو مناطق عدة في إسرائيل

(CNN)-- أعلنت الأمم المتحدة، يوم الأحد، أنها "تعمل بشكل مكثف" مع مصر على استعادة الهدوء إلى قطاع غزة.

وقال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، في بيان، بشأن الوضع في قطاع غزة إن "الأمم المتحدة تعمل بشكل مكثف وعن كثب مع مصر على استعادة الهدوء".

وأضاف: "نؤكد التزامنا ببذل كل ما في وسعنا لإنهاء التصعيد المستمر، وضمان سلامة وأمن المدنيين، ومتابعة ملف الأسرى الفلسطينيين".

وتابع وينسلاند: "سأستمر في العمل مع جميع الأطراف المعنية لتهدئة الوضع بشكل عاجل".

كانت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية نقلت عن مصدر مسؤول قوله "إنه في إطار حرص مصر على إنهاء حالة التوتر الحالية بقطاع غزة كثفت مصر اتصالاتها مع كافة الأطراف لإحتواء التصعيد الحالي، وفي ضوء تلك الاتصالات تدعو مصر إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل".

وأضاف المصدر أن "مصر تبذل جهودها للعمل على الإفراج عن الأسير خليل العواودة ونقله للعلاج، وكذلك العمل على الإفراج عن الأسير بسام السعدي في أقرب وقت ممكن".