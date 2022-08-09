على طريقة قتل نيرة الشريف.. شاب ينهي حياة طالبة جامعية شمالي مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أمرت النيابة العامة في مصر، الثلاثاء، بتشكيل فريق للقيام بتحقيق عاجل في مقتل طالبة على يد زميلها طعنًا بسكين في الزقازيق بمحافظة الشرقية شمالي مصر، الثلاثاء. في واقعة أعادت ذاكرة المصريين إلى حادثة قتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف قبل نحو شهرين.

وقال بيان النيابة إن فريق التحقيق اتخذ إجراءاته في مقتل "سلمى" طالبة بأكاديمية الشروق بالقرب من محكمة الزقازيق.

في وقت سابق، تلقت النيابة "إخطارًا من الشرطة بارتكاب المتهم إسلام محمد جريمة قتل المجني عليها سلمى عمدًا، حيث طعنها عدة طعنات بسكين كان بحوزته، بالقرب من محكمة الزقازيق، أثناء دخولها مدخل عقار محل عمل إحدى صديقاتها، وأنه قد أُلقي القبض على المتهم حال دخوله العقار محل الواقعة".

وتحفظت النيابة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان، والسلاح المستخدم في الجريمة، وهاتفي المجني عليها والمتهم.

يأتي هذا في وقت ذكرت تقارير لوسائل إعلام مصرية فإن الضحية والمتهم كانا يدرسان الإعلام في أكاديمية الشروق الكائنة في شرق القاهرة.

لم يتضح بشكل رسمي بعد طبيعة العلاقة بين الشاب والفتاة، لكن صحيفة "الأهرام" الحكومية قالت إن المتهم "اعترف بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام منها".

وأعادت الواقعة ذاكرة المصريين إلى حادثة مقتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف على يد زميلها، الذي طعنها وذبحها بالسكين، في يونيو/ حزيران. وقتها، أثارت الواقعة صدمة في مصر والعالم العربي، بعد تداول لقطات مصورة للحظة حدوثها.