إسرائيل تشن عملية في الضفة ومقتل 3 أشخاص بينهم إبراهيم النابلسي

القدس (CNN)-- شنت القوات الإسرائيلية، صباح الثلاثاء، عملية في مدينة نابلس بالضفة الغربية، معلنة عن استهداف إبراهيم النابلسي القيادي في "كتائب شهداء الأقصى"، فيما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 3 أشخاص بينهم النابلسي وإصابة 40 آخرين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على تويتر: "في ختام عملية مشتركة للوحدة الشرطية الخاصة وجهاز الشاباك وجيش الدفاع تم القضاء على المخرب المدعو إبراهيم النابلسي في مدينة نابلس"، على حد تعبيره.

وأضاف أدرعي أن "النابلسي مشتبه بتنفيذ عمليات إطلاق نار ضد مواطنين إسرائيليين وجنود جيش الدفاع في منطقة نابلس من بينها عمليات إطلاق نار نحو مجمع قبر يوسف".

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل 3 أشخاص هم: إبراهيم النابلسي، إسلام صبوح، حسين جمال طه. وأضافت أن عدد المصابين بلغ نحو 40 شخصا بينهم 4 أشخاص في حالة حرجة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عملية "الاقتحام" الإسرائيلي للبلدة القديمة شهدت محاصرة إحدى البنايات، وتفجيرها بصاروخ "أنيرجا"، ما ألحق دمارا كبيرا في المنازل والممتلكات المجاورة.