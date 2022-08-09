"الغضب العارم".. بدء مناورات عسكرية بين السعودية وأمريكا في ينبع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، عن مناورات عسكرية مشتركة بين البلدين في محافظتي ينبع والخرج بالمملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن مشاة القوات البحرية الملكية السعودية ومشاة القوات البحرية الأمريكية وصلوا إلى ميناء ينبع، استعدادًا للمشاركة في مناورات تمرين "الغضب العارم 22" الثنائي الذي تستضيفه المملكة في منطقة عمليات التمرين في محافظتي ينبع والخرج.

وأضافت أن "التمرين يتضمن العديد من الفرضيات والتدريبات بين القوات السعودية والأمريكية. ويأتي تعزيزًا للشراكة بين القوات السعودية ونظيرتها الأمريكية فـي تنفيذ الخطط الثنائية".

في الوقت نفسه، أفاد بيان صادر عن قوات مشاة البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية بأنها بدأت، الثلاثاء، التمرين المشترك مع القوات السعودية، مضيفة أنه يركز على التكتيكات المشتركة وقابلية التشغيل البيني والعمليات اللوجستية مع القوات المسلحة السعودية.