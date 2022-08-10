أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الثلاثاء، توجيه اتهامات جنائية لعضو في الحرس الثوري الإيراني بدعوى محاولته تدبير اغتيال جون بولتون، الذي شغل مناصب رفيعة في الأمن القومي خلال إدارتي دونالد ترامب وجورج بوش.

تم التخطيط لمحاولة الاغتيال كعقاب على الضربة الجوية الأمريكية في 2020، التي قتلت قاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق بالحرس الثوري الإيراني.

بعد الضربة، تعهد قادة المنظمة الإرهابية بـ"الانتقام من الأمريكيين" لمقتل سليماني، وهاجموا علنًا الرئيس ترامب آنذاك ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى في إدارته.

يقول المدعون إن شهرام بورصافي، وهو مواطن إيراني يبلغ من العمر 45 عامًا وعضو في الحرس الثوري الإيراني، حاول دفع 300 ألف دولار لشخص في الولايات المتحدة لقتل بولتون.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن بورصافي لم يعتقل ولا يزال طليقا. وأصدرت السلطات الفيدرالية إعلاني "مطلوب"، الثلاثاء، أحدهما بالإنجليزية والآخر بالفارسية.

وحسب وثائق المحكمة، اتصل بورصافي بالشخص المقيم في الولايات المتحدة - الذي كان يعمل سرًا كمخبر لمكتب التحقيقات الفيدرالي، والمعروف أيضًا باسم "مصدر بشري سري" أو CHS - وطلب منه التقاط صور لبولتون "لكتاب كان بورصافي يكتبه".

وسأله لاحقًا عما إذا كان بإمكان المخبر توظيف شخص "للقضاء على شخص ما"، تم الكشف لاحقًا على أنه بولتو ، ووعد بتوفير الحماية للمخبر والقاتل، كما يقول المدعون.

كما يُزعم أن بورصافي اقترح أن القتل يجب أن يتم "بالسيارة"، وقدم للقاتل عنوانًا لمكتب بولتون، وأشار إلى أن بولتون كان معتادًا على المشي بمفرده.

في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، سافر المخبر إلى واشنطن العاصمة، وأرسل صور بورصافي لمكتب بولتون، وأوصاف المبنى. ويُزعم أن بورصافي قال إن القتل يجب أن يحدث في مرآب المبنى، حيث كانت منطقة "مزدحمة".

دفع بورصافي مرارًا وتكرارًا إلى أن القتل يجب أن يحدث قريبًا، وأخبر المخبر أنه لا ينبغي أن يقلق بشأن ما بعد ذلك، وأن "الأمر يشبه عبور الشارع: كان من الأفضل عدم قضاء الكثير من الوقت في البحث في اتجاه واحد، ولكن فقط للقيام بذلك".

قال المدعون إن بورصافي كان لديه مصدر ينصحه بتحركات بولتون، وشجع المخبر على الذهاب إلى تلك المواقع. (لم يقدم المدعون أي تفاصيل تحدد من كان يخبر بورصافي عن مكان بولتون).

بحلول يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2022، تزايدت شكوك بورصافي وآخرين في إيران تجاه الأمريكي الذي كان يتحدث معه، وما إذا كان الاغتيال سيحدث، بحسب وثائق المحكمة. واقترح بورصافي على المخبر أشخاصًا آخرين أسهل في الولايات المتحدة قد يكون قادرًا على استهدافهم قبل قتل بولتون.