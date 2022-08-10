رغد صدام حسين تعلق على تداول تأييدها مظاهرات مقتدى الصدر في العراق

تحرك الصدر واحتلال البرلمان.. كل ما قد تود معرفته عن آخر تطورات الجمود السياسي في العراق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ردت رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول موقفها من المظاهرات التي دعا لها مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق.

جاء ذلك في تغريدة لرغد نشرت فيها صورة من تدوينة ذكر فيها: "كلمة رغد صدام حسين تؤيد مظاهرات السيد مقتدى.." قائلة بتعليق: "خبر مزيف وغير صحيح".

ويذكر أن الصدر كان قد دعا إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، مٌشيرًا إلى أن مطالبه عبارة عن "عملية ديمقراطية ثورية سلمية"، بعد اعتصام أنصاره في مقر مجلس النواب داخل المنطقة الخضراء الحصينة في العاصمة بغداد.

وليس لدى التيار الصدري كتلة نيابية بعد استقالتها في يونيو/ حزيران، ورغم ذلك فإنه لايزال قادرًا على حشد الشارع وأنصاره.