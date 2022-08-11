لبنان.. مسلح يحتجز موظفين وعملاء داخل بنك وهذه مطالبه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداولت وسائل إعلام لبنانية محلية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لمسلح اقتحم أحد البنوك في العاصمة اللبنانية، بيروت، واحتجز عددا من الموظفين والعملاء.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية والتي ذكرت أن البنك يقطع في منطقة الحمرا في بيروت دون تقديم تفاصيل إضافية عن اسم المصرف.

وأضافت الوكالة اللبنانية: "دخل أحد المواطنين حرم المصرف مطالبا بتسليمه أمواله التي تبلغ 209 آلاف دولار، وهو يحمل سلاحا حربيا ومادة البنزين، مهددا بإشعال نفسه وقتل من في الفرع، وقد شهر سلاحه في وجه مدير الفرع. وحضرت عناصر من القوى الأمنية والجيش الى المكان".

ونشر تلفزيون الجديد مقطع الفيديو المتداول للمسلح داخل البنك على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وذكرت الوكالة أن "المودع هدد بإشعال نفسه وقتل من في الفرع، شاهرا سلاحه في وجه مدير فرع المصرف.. وحضرت الى المكان عناصر من القوى الأمنية والجيش وفرق من الصليب الاحمر والدفاع المدني لمواجهة اي طارئ ".

وتابعت الوكالة: "برر المواطن البالغ من العمر 42 سنة تصرفه ودخوله المصرف بهذه الطريقة للمطالبة بأمواله التي تبلغ 210 آلاف دولار (ولدى أخيه مبلغ 500 الف دولار) بأن والدهما دخل المستشفى منذ فترة لإجراء عملية من دون استطاعته دفع تكاليفها".