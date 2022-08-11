دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار المستشار القانوني، محمد الوهيبي، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إشارته إلى وجود "جهات خارجية" تقوم بتمويل مشاهير بمبالغ شهرية مقابل بث محتوى يسيء إلى المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في مقابلة للوهيبي على القناة السعودية الأولى الرسمية، وقال فيها: "بعد مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بدفع مبالغ مالية، حالا واقعية وقفت عليها شخصيا ونظرت أمام القضاء، يتم دفع مبالغ مالية لبعض المشاهير السعوديين أو المتسعودين الذين يدعون أنهم سعوديون بهدف أن يقوموا بنشر محتوى مسيء للمجتمع السعودي.."

وتابع قائلا: "راتب شهري من قبل شركات تخدم أجندات من يحارب المملكة العربية السعودية اقتصاديا سياسيا اجتماعيا، إذا انحل المجتمع انحل كل شيء، المجتمع السعودي يضرب فيه المثل بكافة دول العالم بترابطه وتكاتفه وبحفاظه على قواعده وعلى عاداته وعلى تقاليده.."

وأضاف: "كثير شفنا مشاهير كانوا محافظين وظهروا بشكل محافظ وإلى آخره، فجأة وأنا آسف على الكلمة، فصخوا الحياء، أيش المقابل؟.. باعوا أخلاقهم وباعوا مبادئهم وباعوا مجتمعهم مقابل المال.."