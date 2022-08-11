دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس، بأن بدء بلاده عملية تطبيع العلاقات مع إسرائيل ومصر، لا يعني "استغناء تركيا عن مبادئها"، على حد تعبيره.

وقال تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي، الخميس، في ختام اجتماعات المؤتمر الـ13 للسفراء الأتراك بأنقرة: "دائما نقول إن بدء عملية التطبيع مع إسرائيل ومصر لا يعني الاستغناء عن مبادئنا، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والقدس".

وأعرب وزير الخارجية التركي عن رغبة بلاده في أن تكتسب علاقاتها مع مصر الزخم نفسه الذي حصل مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى وجود خطوات متبادلة وحوار بين بلاده وإسرائيل في إطار التطبيع، وقال: "عندما زار رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد تركيا أعلنا إعادة تعيين السفراء مجددا، الآن إسرائيل مقبلة على انتخابات، ولا أعلم ما إذا كان تعيين السفراء سيتم قبلها أم بعدها، لأن هذه الخطوة يجب أن تكون من الطرفين في آن واحد".