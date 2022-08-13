دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عبّرت وزارة الخارجية المصرية، السبت، عن تضامنها مع السعودية في مواجهة ما يهدد أمنها مثنية على يقظة السلطات السعودية في التعامل مع العناصر المطلوبة.

جاء ذلك عقب إعلان رئاسة أمن الدولة السعودية، الجمعة، مقتل المطلوب الشهري بعد أن فجر نفسة بحزام ناسف خلال عملية لضبطه الأمر الذي أدى إلى إصابة 4 أشخاص آخرين.

وقالت الخارجية المصرية في بيانها: "تُعرب وزارة الخارجية، اليوم 13 أغسطس الجاري، عن تضامُن جمهورية مصر العربية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة كل ما يُهدد أمنها واستقرارها، مؤكدةً على وقوفها مع المملكة في مواجهة كافة صور الإرهاب والعنف والتطرف".

وأضافت: "تؤكد مصر مجددًا على دعمها لما تتخذه السعودية من إجراءات وتدابير لصون أمنها وسلامة كافة الأشقاء بالمملكة من المواطنين وكذا المقيمين، مُثنيةً على يقظة السلطات السعودية وقدرتها على التعامل مع أحد العناصر المطلوبة أمنيًا، ومُعربة عن التمنيات بالشفاء العاجل للمُصابين".