القاهرة، مصر (CNN)-- دعا مجلس النواب المصري إلى عقد جلسة طارئة، السبت، في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة، للنظر في "أمر مهم"، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية، فيما رجح نواب أن يكون سبب الاجتماع مناقشة تعديل وزاري موسع.

وأكد رجل الأعمال محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أنه تم دعوة أعضاء المجلس إلى جلسة طارئة، ليقطع البرلمان إجازته الصيفية، دون تحديد سبب هذه الدعوة.

وحول ما إذا كانت الدعوة بسبب تعديل وزاري أم لتفويض بشأن "سد النهضة" الإثيوبي، قال أبو العينين، في تصريح لـCNN بالعربية، إن "كل الأمور واردة".

من جانبه، قال النائب والإعلامي مصطفى بكري إنه تلقى دعوة لجلسة طارئة لمجلس النواب، السبت، دون تحديد أسباب، مرجحا أن يكون سبب الدعوة تعديل وزاري واسع يشمل عدة حقائب وزارية مع استمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا لمجلس الوزراء.

واستبعد بكري، في تصريح لـCNN بالعربية، أن يكون سبب الاجتماع تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن سد النهضة، موضحا أن هذا التفويض يتطلب اجتماع مجلس الدفاع الوطني، قبل دعوة مجلس النواب، وهذا لم يحدث حتى الآن.

وكان رئيس مجلس النواب حنفي جبالي قد أعلن في 5 يوليو الماضي، فض دور الانعقاد الثاني العادي من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، وكان من المقرر أن يستأنف قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، وفقًا للائحة المجلس.