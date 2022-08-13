عرضوا صورهم للقيام بأعمال منافيه للآداب وداخلية الكويت تنشر صورتين للعصابة وترد

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، السبت، ضبط عصابة تمتهن نشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي للقيام بأعمال منافية للآداب.

ونشرت الداخلية الكويتية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، صورتين لأفراد العصابة وأدوات منافية للآداب أيضا كانت بحوزتهم.

وقالت الداخلية في بيان: "تمكنت الإدارة العامة لمباحث شئون الاقامة من ضبط تشكيل عصابي مكون من 9 أشخاص من جنسيات مختلفة يقومون بعرض صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي للقيام بأعمال منافية للآداب وخادشة للحياء وقد عثر معهم على كمية كبيره من الأدوات المنافيه للآداب.."

وأضافت: "تمت إحالتهم والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم".

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