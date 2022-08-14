مصر: حريق بكنيسة أبوسيفين والصحة تنقل 55 شخصا للمستشفى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأحد، نقل 55 شخصا بحادث حريق شب بكنيسة أبوسيفين في منطقة إمبابة، لافتة إلى أنه يجري حصر عدد الوفيات.

جاء ذلك في بيان للصحة المصرية نشرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك، قالت فيه: "وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بسرعة تقديم كافة الخدمات الإسعافية والطبية، لمصابي حادث الحريق الذي اشتعل صباح اليوم الأحد، في كنيسة أبوسيفين بمنطقة إمبابة، في محافظة الجيزة".

وأكد حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان "الدفع بـ 30 سيارة إسعاف لموقع حادث الحريق، وتم نقل 55 حالة إلى مستشفيي (إمبابة العام، والعجوزة)، وجاري التعامل مع الحالات المصابة، وكذلك حالات الوفاة"، وفقا للبيان.

وأضاف المتحدث إلى "رفع حالة الاستعداد بمستشفيات محافظتي الجيزة والقاهرة"، مشيرًا إلى "توافر جميع فصائل الدم وأدوية الطوارئ في جميع المستشفيات التي استقبلت المصابين"، منوها بأنه "تم إبلاغ الإسعاف بوقوع الحريق في تمام الساعة الـ 8:57 دقيقة، وعلى الفور تحركت أول سيارة إسعاف من أقرب تمركز بمنطقة مطار إمبابة، ووصلت لموقع الحادث في تمام الساعة الـ 8:59 دقيقة، ثم توالى وصول باقي السيارات".