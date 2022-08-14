دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت النيابة العامة في مصر إن مناظرة النيابة لجميع جثامين ضحايا حريق كنيسة"أبوسيفين" شمالي الجيزة، انتهت إلى أنهم توفوا نتيجة "الاختناق".

وقالت النيابة، في بيان مصور تضمن مشاركة النائب العام حمادة الصاوي في معاينة موقع الحريق، إنه لم تكن هناك إصابات ظاهرة دالة على أمور أخرى خلاف الاختناق.

وأضاف البيان أن فريق التحقيق انتقل برفقة الطبيب الشرعي، وأجرى توقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثامين، للوقوف على أسباب الوفاة.

وقال النائب العام إنه إلى الآن هناك 41 قتيلا و16 مصابًا، بينهم ضابطان وفردا شرطة.

وأشار إلى أن شهود عيان في موقع الحادث أشاروا إلى أن سبب الحريق ماس كهربائي بجهاز لتوليد الكهرباء.