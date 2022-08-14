الشرطة الإسرائيلية: المشتبه به بإطلاق النار بالقدس سلم نفسه

القدس (CNN)-- قال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، إن المهاجم المشتبه به في إطلاق النار في وقت مبكر من يوم الأحد في القدس، سلم نفسه إلى الشرطة وتم ضبط السلاح الذي زعم أنه كان يحمله معه.

وفي حوالي الساعة 1:30 من فجر الأحد بالتوقيت المحلي، أطلق "إرهابي مسلح" النار على حافلة ومركبات في موقف للسيارات بالقرب من البلدة القديمة في القدس، حسبما ذكرت الشرطة في بيان صباح الأحد.

في وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد إن قوات الأمن والجيش تعمل على اعتقال المسلح. وقالت الشرطة إن طائرة هليكوبتر من وحدة جوية تابعة للشرطة الإسرائيلية ساعدت في هذا البحث.

وقالت الشرطة إن المحققين والطب الشرعي بدأوا عملياتهم في مكان الحادث للتحقيق في الهجوم.