فيديو يُظهر المشاهد الأولى للحظات ما بعد حريق كنيسة أبو سيفين في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كلف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية بتولي عملية ترميم وإعادة إعمار كنيسة "أبوسيفين" بمحافظة الجيزة، التي تعرضت لحريق كبير، الأحد، أسفر عن موت 41 شخصا وإصابة 14 آخرين.

وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية بأن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تلقى اتصالًا هاتفيًّا، من رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب هشام السويفي، قدم خلاله العزاء للبابا، مضيفًا أن السيسي أصدر توجيهاته للهيئة بإعادة إعمار الكنيسة المحترقة.

من جانبه، وجه شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب القائمين على الإدارة العامة للحسابات الخاصة بالأزهر، بسرعة التنسيق مع الجمعيات الأهلية، لصرف إعانات نقدية عاجلة لعائلات المتوفين في حريق كنيسة أبوسيفين، بحسب بيان للأزهر.

وأعرب شيخ الأزهر الشريف عن خالص التعازي والمواساة إلى البابا تواضروس و"جميع الإخوة المسيحيين والمصريين كافة في ضحايا حريق كنيسة أبوسيفين". وأضاف أن "الأزهر وعلماءه وشيوخه يقفون جميعًا إلى جانب إخوتهم في هذا الحادث الأليم، ويتقدمون بخالص العزاء إلى أسر الضحايا".