دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، أنه يوجد "تطور نسبي" في مفاوضات إعادة إحياء الاتفاق النووي مع القوى الغربية، مؤكدة أن طهران تنتظر "إلغاء الحظر"، في إشارة إلى العقوبات الأمريكية والأوروبية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول المفاوضات: "هناك تطور نسبي في المفاوضات لكنه لا يحقق جميع مطالبنا وننتظر إلغاء الحظر"، مضيفا: "لدينا توقعات أخرى من الجانب الآخر، ونعتقد أنه يجب تحقيق مصالح الشعب الإيراني".

وأكد كنعاني أن فريق التفاوض الإيراني شارك بالمفاوضات في فيينا والدوحة من أجل التوصل إلى "اتفاق دائم وجيد بهدف إلغاء الحظر الجائر عن إيران"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وقال: "نحن في مرحلة متقدمة من المفاوضات والتوصل لاتفاق يرتبط بتحقيق مطالبنا، وإذا احترمت مطالب إيران يمكن أن نشهد توقيعا للاتفاق في وقت قريب". وأضاف: "نعتقد أن هناك أرضية للتوصل لاتفاق شريطة احترام خطوط إيران الحمراء".