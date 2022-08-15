طهران توجه رسالة للسعودية بعد "إهانة" الخميني: الشعب الإيراني لن يتسامح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاثنين، على رسم كاريكاتوري للمرشد الإيراني الراحل روح الله الخميني، في صحيفة سعودية، مؤكدا أنه "إهانة" وأن الشعب الإيراني "لن يتسامح".

وقال كنعاني، في مؤتمر صحفي: "نتوقع من الأشقاء في السعودية استئناف علاقتهم معنا بناء على المصالح المشتركة، ونأمل من الرياض التزام مبدأ الحوار وتجنب اتخاذ أي إجراءات تضر بهذا الأمر"، في إشارة إلى المحادثات بين البلدين التي استضافتها العاصمة العراقية بغداد مؤخرا.

وأضاف أن "الشعب الإيراني يدين إهانة الإمام الخميني ولن يتسامح معها، لذلك نتوقع أن تهتم السعودية بهذا الموضوع، وأعلنا التحذيرات اللازمة بشأن عدم تكرار مثل هذه الحالات والأحداث"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

ولم يحدد كنعاني أو وكالة الأنباء الإيرانية الصحيفة السعودية التي نشرت الكاريكاتير أو الرسم المقصود، ولكن كانت قناة "العالم" الإيرانية قد شنت هجوما على صحيفة "الرياض" وعلى السلطات السعودية، واصفة الكاريكاتير الذي نشرته الصحيفة للخميني بأنه "بعيد كل البعد عن أخلاق الإعلام وحتى الأخلاق الإسلامية".

ونشرت صحيفة "الرياض" السعودية، الأحد، تقريرا بعنوان "إيران والاغتيالات.. علاقة وطيدة"، مع رسم كاريكاتيري لوجه شخص يشبه الخميني ممزوج مع الهيئة الشهيرة للتعبير عن الشيطان.