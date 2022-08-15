دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على لإحدى متابعي حسابه في تويتر عندما سألته عن سر عدم إعلانه التبرع لصالح لإعادة إعمار كنيسة "أبوسيفين" في حي إمبابة شمالي الجيزة، التي راح ضحيته اندلاع حريق فيها 41 شخصًا، الأحد.

رد ساويرس جاء بعد تعليق متابعة له، قالت: "علي فكرة يا أخ نجيب محمد صلاح اتبرع بـ3 مليون للكنيسة، واخدلي بالك أنت ولا عامل من بنها ما شفناش تبرع سريع منك لإعادة إعمار وتحديث الكنيسة.. اه صحيح أنت مش فاضي إلا للمهرجانات".

وحينها، قال الملياردير المصري: "أنا لا أعلن عن تبرعاتى يا عزة".

يأتي ذلك بعد ساعات من تغريدة كتبها ساويرس، وأثارت حالة من الجدل والتفاعل. وقال فيها "لم أريد أن أكتب تعزية قبل أن أعرف تفاصيل الحادث لأننا في صعيد مصر لا نقبل العزاء قبل أن نعرف التفاصيل وأن نعرف الفاعل".

كانت مواقع مصرية غير معروفة تناقلت خبرًا غير موثوق عن تبرع صلاح لكنيسة "أبو سيفين"، وهو ما لم يثبت حدوثه، ولم يتم إعلانه من جانب اللاعب أو المقربين منه.