سوريا تعلن مقتل 3 عسكريين وإصابة 3 آخرين إثر "عدوان إسرائيلي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السورية مقتل عسكريين وإصابة 3 آخرين إثر غارات جوية، مساء الأحد، متهمة إسرائيل بشن "عدوان بالصواريخ"، بينما لم يصدر أي تعليق من جانب إسرائيل.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن 3 عسكريين قتلوا وأصيب 3 آخرون بجروح "جراء عدوان إسرائيلي بالصواريخ من الأجواء اللبنانية استهدف بعض النقاط في محافظتي ريف دمشق وطرطوس".

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت مستهدفًا بعض النقاط في ريف دمشق وتزامن هذا العدوان مع عدوان آخر من اتجاه البحر مستهدفًا بعض النقاط جنوب محافظة طرطوس".

وأضاف المصدر أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وقد أدى العدوان إلى استشهاد 3 عسكريين وجرح 3 آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية".

ولم يصدر أي تصريح من جانب إسرائيل عن الغارات كما لم ترد على الإعلان السوري، ونادرا ما تقر إسرائيل بشأن أي هجوم تتهمها سوريا بالوقوف وراءه.