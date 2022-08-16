حريق محدود في كنيسة جنوبي مصر بعد حريق كنيسة إمبابة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقع حريق في كنيسة الأنبا بيشوي في محافظة المنيا جنوبي مصر، الثلاثاء، بعد يومين من حريق طال كنيسة "أبو سيفين" في حي إمبابة شمالي محاظة الجيزة، راح ضحيته 41 شخصًا.

ونقلت صحيفة "الأهرام" الحكومية عن مصدر أمني قوله إن مسؤولي الكنيسة أبلغوا السلطات بتصاعد أدخنة واندلاع حريق في إحدى القاعات المغلقة بالكنيسة.

وأضاف المصدر أنه تمت السيطرة على الحريق دون حدوث خسائر في الأرواح عن طريق قوات الحماية المدنية.

ونشب الحريق نشب في سقف قاعة غير مستخدمة. أشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي الكنيسة وشهود الواقعة أكدوا أن الحريق نتج عن ماس كهربائي.