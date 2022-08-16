دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أحالت محكمة مصرية أوراق قاضٍ كبير وشريكه في قتل زوجته الإعلامية شيماء جمال إلى مفتي الجمهورية، في إجراء شكلي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.

وأفادت صحيفة "الأهرام" الحكومية، الثلاثاء، أن محكمة جنايات الجيزة أحالت أوراق قضية المستشار أيمن حجاج نائب رئيس مجلس الدولة، زوج الإعلامية شيماء جمال، وشريكه المتهمين بقتلها، إلى المفتي.

حسب تحقيقات النيابة، فإن المتهم الأول "أضمر التخلص منها إزاء تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني حسين الغرابلي معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظير مبلغٍ مالي وعده المتهم الأول به".

وأشارت التحقيقات إلى أن "المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روح الإعلامية شيماء جمال، ووضعا لذلك مخططا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها".

كما أظهرت التحقيقات شبهة ارتكاب زوج الإعلامية جرائم أخرى، قالت النيابة العامة إنه سيتم التحقيق فيها بصورة مستقلة عن واقعة جريمة القتل.