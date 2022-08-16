"دفع الثمن".. مصدران يكشفان لـCNN عن شرط إيران لإحياء الاتفاق النووي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت إيران أنها ردت على اقتراح الاتحاد الأوروبي بشأن إحياء الاتفاق النووي في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، بينما كشف مصدر دبلوماسي إقليمي مطلع، في تصريحات لشبكة CNN أن طهران تطالب بأن يتم تعويضها إذا انسحب أي رئيس أمريكي مستقبلي من الاتفاق.

وقال المصدر الدبلوماسي إن "القضية الرئيسية التي تواجه إحياء الاتفاق هي الضمانات المطلوبة من الجانب الإيراني، والتي تضمن تعويض إيران في حال قررت الإدارات الأمريكية في المستقبل الانسحاب مرة أخرى من الصفقة".

وأضاف الدبلوماسي "لم يتم طرح حل حقيقي". وتابع بالقول إن "الاتحاد الأوروبي وقطر يبحثان القضية حاليًا مع الجانبين". وحاولت شبكة CNN الحصول على تعليق من وزارة الخارجية الأمريكية لكن دون رد بعد.

وفي عام 2018، انسحب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه في عهد سلفه باراك أوباما عام 2015، وأطلق ترامب سلسة من العقوبات الصارمة ضد إيران، بينما قامت طهران بتخصيب اليورانيوم بمستويات أعلى، وبسرعة متزايدة منذ ذلك الحين.

وأكد مستشار فريق التفاوض الإيراني في فيينا محمد ماراندي لشبكة CNN أن إيران تبحث عن ضمانات بأنه إذا انسحبت أي إدارة أمريكية مستقبلية من الاتفاق، فسوف يتعين على الولايات المتحدة "دفع الثمن". وقال: "يمكن للأمريكيين الانسحاب من الاتفاق. النقطة المهمة هي أنه إذا غادروا أو انتهكوا الصفقة، فعليهم دفع الثمن".