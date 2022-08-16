الرئاسة اللبنانية ترد على أنباء عن منح الجنسية لابنة قاسم سليماني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ردت الرئاسة اللبنانية على الأنباء التي ترددت عن إصدار الرئيس ميشال عون قرارًا بمنح الجنسية اللبنانية لزينب سليماني، ابنة قائد "فيلق القدس" الإيراني الراحل قاسم سليماني.

ونفى مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية التقارير الإخبارية التي تحدثت عن أن الرئيس عون أصدر مرسومًا منح بموجبه الجنسية اللبنانية لزينب سليماني، وأكد أن "هذا الخبر كاذب، ولا أساس له من الصحة"، بحسب تغريدة نشرها حساب الرئاسة اللبنانية على "تويتر".

واشتهر اسم زينب سليماني بعد مقتل والدها في 3 يناير/ كانون الثاني عام 2020، إثر غارة أمريكية بطائرة بدون طيار قرب مطار بغداد، بأمر من الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، قبل أيام من انتهاء ولايته الرئاسية.

وفي الشهر نفسه، استقبل الأمين العام لجماعة حزب الله حسن نصرالله ابنة سليماني في لبنان. وقالت زينب سليماني عن والدها ونصرالله، في لقاء مع قناة "الميادين" في العام نفسه، إن "علاقتهما كانت أخوية قلبية. كان بينهما عشق أخوي، من الطرفين".