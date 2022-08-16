إطلاق سراح بسام الشيخ محتجز الرهائن في بنك لبناني بسند إقامته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أطلقت السلطات اللبنانية سراح بسام الشيخ، الذي اقتحم بنكًا واحتجز رهائن داخله وسط العاصمة بيروت، الخميس، للحصول على مستحقاته من البنك، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، الثلاثاء.

وأفادت الوكالة أن النائب العام التمييزي القاضي غسان الخوري أمر بإخلاء سبيل المودع بسام الشيخ حسين "بعد حضور وكيل مصرف "فدرال بنك" روي مدكور إلى النيابة العامة التمييزية، وأسقط حقوق المصرف الشخصية، فتقرر تركه بسند إقامة وإحالة أوراقه على قاضي التحقيق في بيروت".

كان بسام الشيخ اقتحم فرع مصرف "فدرال بنك" في شارع الحمرا في بيروت، حاملا بندقية في يده وأطلق رصاصات في الهواء.

بعد مفاوضات حصل بسام على جزء من وديعته لدى البنك التي تقدر بأكثر من 200 ألف دولار. قالت تقارير إنه حاولت في البداية الحصول على مبلغ من المال من أجل علاج والده، لكن البنك رفض.

تحول بسام إلى بطل شعبي في لبنان، في ظل استمرار أزمة عدم قدرة اللبنانيين على الحصول على ودائعهم لدى البنوك. وإبان الأزمة، تظاهر لبنانيون أمام المصرف تضامنا معه.

ونظمت "جمعية صرخة مودعين"، الثلاثاء، وقفة تضامنية أمام قصر العدل في بيروت، تضامنًا مع بسام الشيخ، للمطالبة بالافراج الفوري عنه ورفع الظلم عن المودعين، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.