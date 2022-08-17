(CNN)-- قال ميخائيل أوليانوف، كبير المفاوضين الروس في المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي مع إيران بفيينا، لشبكة CNN، إن إحدى العقبات الرئيسية أمام إحياء الاتفاق المتعلقة بتحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في مواقع غير معلنة في إيران "يبدو أنه تمت تسويتها".

وأضاف أوليانوف، لمذيعة شبكة CNN بيكي أندرسون، يوم الثلاثاء، أن الدول الأوروبية وروسيا ودول أخرى قدمت "حلا جيدا"، ولم يشرح المفاوض الروسي كيف "تمت تسوية" تلك القضية، وما إذا كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستُسقط التحقيق أو ما إذا كانت إيران قد وافقت على تقديم إجابات لأسئلة الوكالة حول وجود آثار يورانيوم في مواقع غير معلنة.

وتلقى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الرد الإيراني على اقتراح الاتحاد الأوروبي بإحياء الاتفاق يوم الثلاثاء، لكن لم يعلقا علنا على محتويات الرد إيران.

وتواصلت CNN مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتعليق.

وقال أوليانوف، الذي اطلع على الرد الإيراني، في إشارة إلى قضية تحقيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "في الرد الأخير لم يتطرق الإيرانيون إلى هذه القضية".

كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية انتقدت، في يونيو/ حزيران، إيران بسبب العثور على آثار يورانيوم في 3 مواقع غير معلنة.

وفي المقابل، رفضت إيران اقتراح الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووصفته بأنه "مسيس"، وردت بإزالة كاميرات المراقبة من المواقع الرئيسية ردا على ذلك- وهي خطوة حرمت المفاوضين من الحصول على معلومات محدثة حول برنامج تخصيب اليورانيوم، وبدا أنها تقضي على آفاق إحياء الاتفاق النووي.

وقال أوليانوف إن المحادثات في "مرحلتها النهائية للغاية"، وأضاف: "آمل أن تتفاعل واشنطن بشكل إيجابي، وإذا حدث ذلك فمن المرجح أن نعقد اجتماعا وزاريا للجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) إما هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل".

يذكر أن في الأسبوع الماضي، قال المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، على قناة PBS، إن تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية "سيُغلق عندما تقدم إيران الإجابات الموثوقة من الناحية الفنية التي طلبتها الوكالة الدولية".