من هي رجوة آل سيف خطيبة ولي عهد الأردن؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الديوان الملكي الأردني خطوبة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الأربعاء، على السعودية رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

حضر المناسبة الملكية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله، حيث جرت قراءة الفاتحة في منزل والد رجوة، بالعاصمة السعودية الرياض.

ونشرت الملكة رانيا صورًا من أجواء الخطوبة، في حسابها عبر انستغرام، وعلقت قائلة: "رجوت الله - مثلي مثل كل أم - أن يرزقك خيرًا وأن تجد من تحب، فجاءت رجوة. مبارك لابني الأمير الحسين وعروستنا الغالية والحلوة رجوة - الله يهنيكم ويسعدكم ويتمم على خير".

ولدت خطيبة ولي العهد الأردني في الرياض، في 28 أبريل/ نيسان 1994. وهي الشقيقة الصغرى لثلاثة أبناء، هم فيصل ونايف ودانا.

بعد إتمامها دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، انتقلت رجوة إلى الولايات المتحدة للدراسة في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك.

حسب موقع "هلا أخبار" الأردني، يعود أصل عائلة آل سيف إلى قبيلة سبيع، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير بمنطقة نجد في وسط السعودية، منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود.