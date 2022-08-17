دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت إيران استعدادها الفوري "للسير بجدية" لعقد صفقة مع الولايات المتحدة لتبادل السجناء، قائلة إنها ليست بالمفاوضات الجارية مع واشنطن والقوى الكبرى بشأن البرنامج النووي لطهران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني للصحفيين، الأربعاء: "إننا على استعداد للعمل، من خلال تنفيذ هذا الاتفاق، على أن يعود المواطنيون الايرانيون الأبرياء إلى أحضان عوائلهم فورًا".

وأضاف كنعاني: "لطالما أكدت إيران وعبر قنوات مختلفة استعدادها للسير بجدية في قضية تبادل السجناء مع أمريكا، وذلك بشكل منفصل عن المفاوضات النووية"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وقال متحدث الخارجية الإيرانية إن بلاده مستعدة "لتنفيذ الاتفاق الحالي والإفراج فورا عن الإيرانيين الأبرياء الذين اعتقلوا في أمريكا على خلفية اتهامات واهية ومزاعم بشأن انتهاك الحظر الأمريكي الظالم وغير القانوني، وتوفير ظروف عودتهم إلى أحضان ذويهم".