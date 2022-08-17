تفاعل على فيديو قاسم سليماني يتحدث بالعربية بمقابلة لحسن نصرالله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو من مقابلة لحسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، تخلله مقطع تحدث به باللغة العربية قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

المقطع نشر خلال مقابلة لنصرالله على قناة الميادين ونشرتها قناة المنار التابعة لحزب الله.

وقال سليماني بمقطع الفيديو (الدقيقة 2:30): "ان شاء الله سبحانه وتعالى يحفظ السيد (حسن نصرالله) وهو حقيقة مخلص مخلص حقيقي، كل وجوده إخلاص، انا أحبه، ليس فقط أحبه ذات مرة قلت للإخوة إذا بقي شيء وحيد في جسمنا نحن جاهزون نعطيه قلب الواحد كبد الواحد رأس الواحد نعطيه..شخصان، السيد القائد والسيد حسن".

وقال نصرالله عن سليماني في المقابلة: "كان في الحقيقة يفرح لفرحنا ويحزن لحزننا يبكي عندما نبكي يبكي معنا وينفعل معنا وينشرح معنا.. كان بروحه وبدنه وعقله وعواطفه وقلبه وكل شيء كان حاضرا بقوة في هذه المعركة (مع إسرائيل العام 2006)".