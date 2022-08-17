قطر.. تداخل عاجل بعد صور لظاهرة نفوق أسماك بخور العديد

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—برزت صورة لظاهرة نفوق أسماك في منطقة خور العديد الأمر الذي دفع بوزارة البيئة للتدخل العاجل لمتابعة هذا البلاغ.

وقامت وزارة البيئة والتغير المناخي القطرية بنشر صور لأسماك نافقة بتغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وقالت الوزارة في تعليق على الصور: "قامت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الرصد وإدارة المحميات الطبيعية بالتدخل الفوري والعاجل لمتابعة ظاهرة نفوق الأسماك، وذلك إثر تلقي وحدة العمليات بقطاع الحماية والمحميات الطبيعية لبلاغ عن نفوق أسماك بمنطقة خور العديد (الصحن)".

وتابعت: "على الفور قامت مجموعة من المختصين من إدارة الرصد وإدارة المحميات الطبيعية بأخذ عينات من الأسماك للمختبر ليتم فحصها والتأكد من أسباب وفاة هذه الأسماك، علما بأن ظاهرة نفوق الأسماك في هذه المنطقة وخلال هذه الفترة تحدث بشكل دائم نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بمياه البحر".

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