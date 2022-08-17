دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عملية سرقة سيارة مصطفة أمام منزل في العاصمة السعودية، الرياض، بصورة سهلة دون عناء أو كسر نوافذ، الأمر الذي أثار تفاعلًا.

ونشرت وزارة الداخلية السعودية مقطع الفيديو على صفحتها بسناب شات.

وقالت الداخلية في بيان على الفيديو: "باشرت الجهات الأمنية في منطقة الرياض بلاغًا عن سرقة مركبة مواطن اثناء توقفها أمام منزله وتبين من إجراءات الاستدلال أن السرقة تمت باستخدام مفتاح التشغيل الأساسي الذي سبق لمالكه فقدانه قبل 10 أيام من الحادثة.."

وأضاف الداخلية في بيانها أن ذلك تم "خلافًا لما تم تداوله في مقطع الفيديو الذي صوره ونشره حيث تم استدعاءه لاستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك".