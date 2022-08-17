دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت السلطات السعودية، مساء الثلاثاء، تفاصيل بحادث تحطم طائرة صغيرة ومقتل قائدها سعودي الجنسية عقب إقلاعها من مطار الثمامة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بتقرير: "أوضح مكتب تحقيقات الطيران، أنه تلقى صباح الثلاثاء، بلاغاً عن تعرض طائرة رياضية خفيفة من نوع (تكنام) لحادث بعد الإقلاع من مطار الثمامة في الرياض".

وتابعت: "قال المكتب في بيان له، إن المعلومات الأولية تفيد بأن الطائرة أقلعت من مطار الثمامة حوالي الساعة 6:30 صباحاً وعلى متنها قائدها ’طيار متدرب‘ سعودي الجنسية في رحلة تدريبية، وأنه بعد الإقلاع بخمس دقائق تم إرسال نداء استغاثة من قائد الطائرة وفقد الاتصال، عقب ذلك تم إرسال طائرة بحث من أكاديمية الطيران وتم تحديد موقع الحطام على مسافة 5 كيلومترات شمال مطار الثمامة".

وأضافت: "بين المكتب أن الجهات الأمنية المعنية توجهت مباشرةً إلى موقع الحادث لتجد قائد الطائرة قد فارق الحياة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل فريق عمل من مكتب تحقيقات الطيران لكشف ملابسات ومسببات الحادث".