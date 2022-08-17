مقتل سعودي على يد شقيق زوجته في تونس.. وسفارة المملكة تصدر بيانا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السفارة السعودية في تونس، يوم الثلاثاء، أنها تتابع تفاصيل مقتل مواطن سعودي أثناء وجوده في مدينة بنزرت التونسية.

وقالت السفارة، في بيان، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إنها "تلقت ببالغ الحزن والأسى نبأ مقتل مواطن سعودي أثناء وجوده في مدينة بنزرت في تونس".

وأضافت: "حرصا من حكومة المملكة على المواطنين في الخارج، وبالإشارة إلى ما تداولته بعض وسائل الإعلام، فإن السفارة تود التوضيح بأنها تابعت تفاصيل الحادث الأليم منذ وقوعه مع الجهات المعنية في تونس".

وتابعت: "تبين بأن الفقيد قتل على يد شقيق زوجته التونسية، وأن القضية منظورة في المحاكم التونسية، وعليه تود السفارة التأكيد بأنها تتابع باهتمام بالغ مع الجهات المعنية مجريات القضية المنظورة في القضاء، وأنها على ثقة تامة بعدالة القضاء التونسي".

وأوضحت السفارة أنها "استكملت كافة الإجراءات اللازمة مع السلطات التونسية وتم نقل جثمان الفقيد إلى المملكة".