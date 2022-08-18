الملكة رانيا تنشر فيديو من خطوبة الأمير الحسين ورجوة آل سيف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت الملكة رانيا العبدالله، الخميس، مقطع فيديو من حفل خطوبة ابنها ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله وخطيبته السعودية رجوة خالد بن مساعد آل سيف.

وكان الديوان الملكي الأردني قد أعلن، الأربعاء، عن خطوبة ولي العهد الأردني، بعد ساعات قليلة من الإعلان عن سفر العاهل الأردني الملك عبدالله والملكة رانيا في "زيارة خاصة قصيرة".

وعقب الإعلان عن الخطوبة، قالت الملكة رانيا، في تغريدة عبر حسابها على تويتر: "رجوت الله - مثلي مثل كل أم - أن يرزقك خيرًا وأن تجد من تحب، فجاءت رجوة. مبارك لابني الأمير الحسين وعروستنا الغالية والحلوة رجوة - الله يهنيكم ويسعدكم ويتمم على خير".

وفي تعليق آخر عبر حسابها على فيسبوك، قالت الملكة رانيا، مرفقة صورة لها مع خطيبة ولي العهد: "كل الهلا برجوةِ الغالي الحسين، وجودك بينا بهجة وسرور. كان عندي بنتين صاروا ثلاث، فرحتنا فيكم ما بتنوصف".