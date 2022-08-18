المغامسي يثير تفاعلا بوصف محمد بن سلمان "ولي عهد المسلمين"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الداعية الإسلامي صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء سابقا، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب وصف ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان بـ"ولي عهد المسلمين".

جاء ذلك بتغريدة للمغامسي على صفحته الرسمية بتويتر بتعليق على مقطع فيديو قيام ولي العهد السعودي بغسل الكعبة، حيث قال: "تقبل الله منكم، وزادكم الله رفعة وعزًّا وتمكينا يا وليّ عهد المسلمين".

وبرزت مقاطع فيديو وصور غسل الأمير محمد بن سلمان للكعبة، كتابات على الجدران ظهر ولي العهد السعودي وهو يقوم بمسحها، منها ما وجه به الملك سلمان بن عبدالعزيز بأعمال الصيانة التي اشتملت على "تبليط سطح الكعبة المشرفة بالرخام، وزيادة العزل المائي، ومعالجة العناصر الخشبية للسقف والأعمدة، وصيانة باب الكعبة المشرفة وباب الدرج الداخلي والميزاب".

ومن الكتابات الأخرى التي ظهرت بوضوح بموقع الفيديو المتداول كان توجيهات العاهل السعودي الراحل، الملك خالد بن عبدالعزيز بـ"تجديد سلك الكعبة المشرفة العام 1397 هجريا".