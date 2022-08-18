دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا بولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وذلك بعد إعلان خطوبته.

ونشر بدر عساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي صورة لأمير محمد بن سلمان والأمير الحسين بن عبدالله بتعليق قال فيه: "سمو ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بسمو ولي عهد الأردن هنأه خلاله بمناسبة خطوبته، معبراً عن صادق الدعوات لسموه بالتوفيق والحياة السعيدة".

ولدت خطيبة ولي العهد الأردني في الرياض، في 28 أبريل/ نيسان 1994. وهي الشقيقة الصغرى لثلاثة أبناء، هم فيصل ونايف ودانا.

بعد إتمامها دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، انتقلت رجوة إلى الولايات المتحدة للدراسة في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك.

حسب موقع "هلا أخبار" الأردني، يعود أصل عائلة آل سيف إلى قبيلة سبيع، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير بمنطقة نجد في وسط السعودية، منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود.