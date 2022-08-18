دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ما روته سفيرة المملكة العربية السعودية في أمريكا، ريما بنت بندر، عن ردة فعل ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان خلال اجتماع ورؤية النساء يجلسن بالخلف في القاعدة.

المقابلة المتداولة للأميرة تعود لأبريل/ نيسان الماضي وأجرتها على قناة MBC حيث قالت: "دخل الأمير محمد وسمع منا وش الخطط حقتنا بعدين لف وناظر ولقى البنات السيدات قاعدين بآخر الصالة قال ليش قاعدين ورا؟ طبعا ما حد رد.. ليش قاعدين ورا مو عشان أحد قال لنا نقعد ورا بس حسينا ان مكاننا ورا.."

وأضافت الأميرة: "ما هو كلمة لازم تنقال هو إحساس وبما انه أحد شاركنا بهذا الشي ما نبغى نزعج أحد، فإحنا كنا مقدرين أنه أحد أصلا قال لنا تعالوا فخلنشتغل.."

وتابعت: "سؤاله (محمد بن سلمان) ليش قاعدين ورا؟ الصراحة ما حد رد، قال: صوتكم مسموع؟ قلنا نعم طال عمرك، طلع، الصراحة نفسنا كله طار، غلطنا ما غلطنا؟ زعل ما زعل؟ سوينا صح؟.. ثاني يوم كل وحدة فينا قاعدة قعدت تفكر ليش استغرب أننا قاعدين ورا؟ بعدين السؤال صار حنا ليش قعدنا ورا.."