سيناتور أمريكية تهاجم السعودية بعد سجن سلمى الشهاب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—هاجمت السيناتور الأمريكي، دايان فينستين، السلطات في المملكة العربية السعودية عقب الحكم بسجن الناشطة سلمى الشهاب لـ34 عاما.

جاء ذك في تغريدة للسيناتور على صفحتها الرسمية بتويتر، قالت فيها: "أنا منزعجة للغاية من الأخبار التي تفيد بأن المملكة العربية السعودية قد حكمت على سلمى الشهاب - مواطنة سعودية وأم لطفلين - بالسجن 34 عامًا لنشرها منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعم حقوق المرأة".

وتابعت قائلة: "هذا الحكم، الذي جاء عقب الاغتيال الوحشي لجمال خاشقجي، يظهر أن الحكومة السعودية ليست جادة في احترام حقوق الإنسان.. لتلقى الاحترام الذي تتوق إليه المملكة، يجب على السعودية أن تبدأ في احترام حقوق الإنسان للجميع".

وتواصلت CNN بالعربية مع وزارة الإعلام السعودية وسفارة المملكة بأمريكا للحصول على تعليق حول ما قالته السيناتور دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

وحُكم على الناشطة السعودية في مجال حقوق المرأة سلمى الشهاب بالسجن 34 عاما، يوم الاثنين، في اتهامات تتعلق بنشاطها على تويتر، وفقا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها شبكة CNN، كما حُكم عليها وعمرها 33 عاما، بالمنع من السفر خارج المملكة العربية السعودية لمدة 34 عاما أخرى بعد انتهاء سجنها.

واعتقلت طالبة الدكتوراه بجامعة ليدز بالمملكة المتحدة، في يناير/ كانون الثاني 2021 وخضعت لجلسات استجواب على مدار 265 يوما قبل تقديمها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، وفقا لمنظمة "القسط" المستقلة لحقوق الإنسان.

يذكر أن حساب الشهاب على تويتر مثبت به تغريدة نصها: "الحرية لمعتقلي الرأي ولكل مظلوم في العالم".