الحسن بن طلال للنيوزيلنديين: أظهرتم رسالة لن تمر دون ملاحظة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على أسلوب تقدم العائلة الهاشمية لطلب يد السعودية، رجوة آل سيف، لولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله.

ورغم حضور العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وعدد من أمراء العائلة الهاشمية، إلا أن الأمير الحسن بن طلال عم الملك عبدالله الثاني وشقيق الملك الراحل الحسين بن طلال هو من تقدم بطلب يد نجوة آل سيف.

ويُسمع صوت الأمير الحسن بن طلال في مقطع الفيديو الذي نشرته الملكة رانيا العبدالله من مراسم الخطبة، وهو يقتبس آية قرآنية "وجعلنا بينكم مودة ورحمة"، مضيفا: "هي علاقة الأواصر المتينة التي تجمع بيننا".

ويذكر أنه ووفقا لموقع "هلا أخبار" الأردني، يعود أصل عائلة آل سيف إلى قبيلة سبيع، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير بمنطقة نجد في وسط السعودية، منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود.