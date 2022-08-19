إيران: الشرطة السعودية اعتقلت أحد مواطنينا خلال الحج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، يوم الخميس، إن "أحد الحجاج الإيرانيين تم اعتقاله خلال مناسك الحج لهذا العام من قبل الشرطة السعودية"، وشدد على "ضرورة إطلاق سراحه في أسرع وقت ممكن".

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إن تصريح عبداللهيان، جاء خلال اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي "حيث ناقش الجانبان أهم القضايا المطروحة على الأجندة الثنائية، وعدد آخر من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، كما قام الوزيران بتقييم المستجدات المتعلقة بمفاوضات فيينا".

وتواصلت CNN بالعربية مع السلطات السعودية للحصول على تعليق حول هذه التصريحات دون رد حتى كتابة التقرير.

وذكر وزير الخارجية الإيراني إن بلاده "سوف تدخل مرحلة جديدة في مفاوضات فيينا إذا ما تم احترام خطوطها الحمراء"، مؤكدا أنه "لا يمكن الحديث عن التوصل إلى اتفاق جيد ومستديم في مفاوضات ما لم يتم الاتفاق على كل شيء".

وثمن أمير عبداللهيان "الدور البناء لسلطنة عمان في المفاوضات لرفع الحظر عن إيران، وأعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها لتقريب وجهات نظر مختلف الأطراف"، بحسب "إرنا".

وفي المقابل، قالت وزارة الخارجية العمانية، عبر حسابها على تويتر إن "وزير الخارجية تلقى اتصالا هاتفيا من حسين أمير عبداللهيان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تناولا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الآراء حول مستجدات مفاوضات استئناف العمل بالاتفاق النووي وعدد من القضايا الإقليمية والدولية".