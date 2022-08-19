دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار الداعية الإسلامي، أحمد الغامدي، المدير العام السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة بالمملكة العربية، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر تغريدة بأغنية للفنان السعودي الراحل، طلال مداح.

جاء ذلك في تغريدة للغامدي على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا: "مقطوعة للفنان طلال مداح رحمه الله بعض من الترويح المباح يعين على المسير ذكر بها اليوم تغريدة للعزيز على البخيتي".

ورد صاحب حساب يحمل اسم "عبدالله" بتغريدة على الغامدي قائلا: "يا شيخ احمد ماهي الضوابط الشرعية لحضور حفلة غنائية؟".

ليرد الغامدي قائلا: "الضوابط الاعتدال اخرج البخاري عن ابن أبي جحيفة قال: آخى النبي بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال: نم. فنام ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي فذكر ذلك له، فقال النبي:(صدق سلمان)".