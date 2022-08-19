السعودية.. القبض على معنف فتاة في حفر الباطن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر تعرض فتاة للتعنيف من قبل أحد أقاربها في محافظة حفر الباطن في السعودية، فيما أعلنت الشرطة، يوم الجمعة، القبض على هذا الشخص.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، في بيان، بحسب وكالة الأنباء السعودية: "بأنه إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض فتاة للتعنيف من أحد أقاربها، فقد باشرت شرطة محافظة حفر الباطن البلاغ وجرى استكمال الإجراءات النظامية والقبض عليه، وإحالته إلى النيابة العامة".

وكانت النيابة العامة وجهت، يوم الخميس، بـ"استكمال إجراءات الاستدلال الأولية فورا وإحالة المجني عليها للمستشفى لإجراء الكشف الطبي"، بحسب مصدر في النيابة.

وأوضح المصدر أن النيابة العامة "تتابع كافة وقائع الإيذاء المنطوية على جريمة، وكل أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو التهديد بها بتجاوز الجاني ما له من ولاية أو سلطة أو مسؤولية شرعية أو قانونية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة طبقاً لنظام الحماية من الإيذاء والأنظمة ذات العلاقة".