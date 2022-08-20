(CNN)-- قال ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، إنه يمكن التوصل إلى اتفاق لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) مع إيران "في الأيام المقبلة".

وأضاف أوليانوف، خلال إفادة عبر الإنترنت، يوم الجمعة: "شعوري أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن استعادة الوضع اعتبارا من عام 2016 في الأيام المقبلة".

وتابع أنه "إذا تم، على سبيل المثال، التوصل إلى اتفاق بشأن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة بحلول الأول من سبتمبر/ أيلول، أي في الأيام المقبلة، كما يود المرء أن يأمل، سنعود إلى الحالة السابقة فقط في وقت ما في منتصف فبراير/ شباط".

وقالت إيران، يوم الثلاثاء، إنها أرسلت ردا مكتوبا على المسودة الأخيرة لاتفاق فيينا، وأعلنت أنه سيتم التوصل إلى اتفاق إذا كان الرد الأمريكي "واقعيا ومرنا"، حسبما أفادت وكالة أنباء الإيرانية "إرنا".