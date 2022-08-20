مصر.. علاء مبارك يرد على تغريدة عن ارتباطه بعمرو خالد

الرحيل الأخير في فبراير.. كل ما قد تحتاج معرفته عن مسيرة حسني مبارك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد علاء، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك على مغرد لفت إلى ما يثار عن علاقته وارتباطه بالداعية الإسلامي، عمرو خالد.

وكتب المغرد احمد مختار احمد، تغريدة قال فيها: "بص يا سيد علاء انا عمري ما كان بيني وبينك اي خلاف وكانت خلافاتنا مع الوالد في طريقة ادارة حكم البلاد ومع ذلك كنت احترمك حين كان لك ارتباط لعمرو خالد ومدي التزامك الديني وقتها ويمكن كنت اتمني ساعة الثورة أنك كنت تطلع ببيان اعلامي تقول حقيقة الفساد في البلد وقتها".

ليرد علاء مبارك قائلا: "بعد اذنك أصلح لك معلومة أستاذ احمد هو ما فيش اي ارتباط من الأصل بالأستاذ عمرو خالد لا من قريب ولا من بعيد دي قصة تم تاليفها والبعض حابب يصدقها ويرددها ما عنديش مشلكة بس حبيت اوضح لحضرتك، تحياتي".

وأضاف المغرد أحمد: "حتى لو كانت قصة واحنا صدقناها عامة دي حاجة ما تعيبكم بالعكس الناس الغلابه او عندهم استعداد يصدقو اي حاجة كانو مبسوطين جدا من الفكرة دي حتي لو كانت غلط دا حتي الاستاذ ابراهيم عيسي ذات نفسه في فيلم مولانا عمل اسقاط علي الحتة دي".

ليجيب مبارك قائلا: "الموضع مش انها تعيب او لا تعيب او ان الناس مبسوطة من الفكرة بس حبيت اوضح لحضرتك حقيقة الموضوع".