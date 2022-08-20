دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اندلع حريق كبير في المركز التجاري سيتي سنتر "كارفور" وسط مدينة الإسكندرية شمالي مصر، السبت، نتيجة اشتعال النيران في وحدات التكييف المركزي.

شوهدت ألسنة النيران وسحب الدخان الكثيف وهي تتصاعد من داخل مبنى المركز التجاري، حسبما أظهرت لقطات جرى تناقلها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأفادت صحيفة "الأهرام" الحكومية أن "الحريق نشب بالتكييف المركزى أعلى سطح مبنى كارفور من الخارج، امتد إلى مظلة خاصة بإحدى البوابات".

وأضافت الصحيفة أن المعاينة الأولية رجحت أن يكون الحريق نتج عن ماس كهربائي.

وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق دون أى خسائر فى الأرواح أو التأثير على المبنى، وفقا للصحيفة".