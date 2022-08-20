"حماس" تعلن موقفها من إعادة تبادل السفراء بين تركيا وإسرائيل

(CNN)-- نفت حركة "حماس"، يوم الجمعة، صحة بيان تتداوله بعض المواقع الإخبارية يزعم "تأييد" الحركة لتبادل السفراء بين تركيا وإسرائيل، ووصفت حماس البيان بـ"المزعوم والمفبرك".

وقال المكتب الإعلامي لـ"حماس"، في تصريح نُشر على موقع الحركة الرسمي، إن "ذلك البيان مفبرك تماما، وجدد التأكيد في الوقت ذاته على موقف الحركة الثابت برفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني بما في ذلك خطوة تبادل السفراء"، حسب قوله.

ودعا المكتب الإعلامي للحركة المؤسسات الإعلامية إلى "تحري الدقة والمصداقية، والتأكد من الموقع الرسمي للحركة في نشر البيانات والتصريحات الرسمية للحركة"، وفقا للتصريح.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد أعلن، الأربعاء، أن تركيا وإسرائيل قررتا إعادة السفراء بين البلدين وذلك بأعقاب اتصال جمعه مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وذكر لابيد، في تغريدة: "عقب حديثي مع رئيس تركيا (رجب طيب أردوغان) إسرائيل وتركيا تعيدان السفراء والقناصل العامين. إن تجديد العلاقات مع تركيا رصيد مهم للاستقرار الإقليمي، ومهم اقتصاديًا لمواطني إسرائيل. سنواصل العمل وتعزيز مكانة إسرائيل الدولية في العالم".

وأضاف: "تشكل استعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية استمرارًا للاتجاه الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين على مدار العام المنصرم، منذ زيارة رئيس الدولة إسحاق هرتسوغ إلى أنقرة، والزيارتين المتبادلتين اللتين قام بهما وزيرا الخارجية إلى أورشليم وأنقرة".

ومن جانبها، قالت الرئاسة التركية إن أردوغان بحث في اتصال هاتفي مع لابيد "العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية".

وتابعت أن الرئيس التركي "أعرب عن دعمه إقامة التعاون والحوار بين تركيا وإسرائيل على أساس مستدام واحترام كل من الطرفين القضايا الحساسة بالنسبة للآخر".